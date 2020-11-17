Новости 17 ноября: судьба Гетманцева "висит на волоске" из-за кассовых аппаратов для ФЛП, "Северный поток–2" опять подвел немцев

О судьбе Гетманцева. "За будущее" и "Батькивщина" будут инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если во вторник Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов.

И Рада таки не приняла этот законопроект.

О "Северном потоке–2". Вторая ветка газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока - 2" заработает 1 апреля следующего года. Ранее ожидалось, что это произойдет уже 1 января 2021 года.

О "Мотор-Сичи". Три ведущие международные юридические компании будут представлять интересы китайских инвесторов "Мотор Сичи" в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов.

О бренде Honor. Компания Huawei официально объявила о продаже одного из своих брендов - компании по производству смартфонов Honor.

О рефинансе. Нацбанк провел тендер рефинансирования на 3 месяца и 5 лет. 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк - 10,8 млрд грн на 5 лет.

Эксклюзивы ЭП

Строительный рынок на грани коллапса: Почему самый коррумпированный орган страны еще работает

Почему обещанная Владимиром Зеленским реформа сферы контроля за строительством провалилась, кто продолжают "надсматривать" за Государственной архитектурно-строительной инспекцией и собирать "мзду" с рынка.(укр)

Карантин "выходного" и возможный локдаун: что будет с ценами на бензин, дизель и газ

Украина усиливает меры безопасности для борьбы с коронавирусом. Как карантин "выходного дня" и потенциальный локдаун могут повлиять на стоимость горючего? (укр)