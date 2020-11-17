Карантин "выходного" и возможный локдаун: что будет с ценами на бензин, дизель и газ

Украина усиливает меры безопасности для борьбы с коронавирусом. Как карантин "выходного дня" и потенциальный локдаун могут повлиять на стоимость горючего? (укр)

Світ масово посилює обмеження через сплеск захворюваності на COVID-19: чи не щодня країни вводять все нові і нові обмеження, закриваються на карантин, оголошуючи локдаун.

В Україні коронавірус теж розвивається ураганними темпами, а ліжка в лікарнях заповнюються в геометричній прогресії.

Найкращим рішенням Міністерство охорони здоров'я називає повний локдаун, але економіка його може не пережити. Як компроміс, минулого тижня, уряд запровадив карантин "вихідного дня", під час якого працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, заправки і транспорт.

Як показує досвід, серед іншого карантинні обмеження впливають на вартість енергоносіїв, оскільки під час глобальної самоізоляції суттєво падає попит. Зокрема, ціни на нафту болісно реагують на негативні новини щодо посилення коронакризи і швидко зростають на тлі позитивних сигналів.

Як на фоні чергових обмежень та напередодні можливого локдауну поводитимуться ціни на бензин, дизель та газ?

Нафта в очікуванні позитивних новин

На новини про можливий глобальний локдаун першими відреагували світові ціни на нафту. На початку листопада вони впали майже на 6%. Барель нафти Brent опускався до 37,8 дол – мінімальної позначки з травня. На цінове піке нафти, перш за все, вплинуло посилення карантину в Європі.

"Трейдери дивляться на зростання кількості хворих у Європі і ставлять питання, чи станеться те саме у Сполучених Штатах у найближчі тижні", – говорить головний стратег ринку компанії CMC Markets Майкл Маккарті.

Щоправда, згодом нафті вдалося відновити позиції. На тлі новини про успішне випробування вакцини від коронавірусу вартість Brent зросла на 8%.

Як ціни поводитимуться далі, залежатиме від успіхів у боротьбі з пандемією.

"Найбільш важливі питання для нафти – наскільки швидко вакцина від COVID-19 стане доступною для населення та чи вдасться США досягти угоди із стимулювання економіки в нестабільній політичній ситуації", – сказав керівник із стратегії на глобальному ринку компанії Axi.

Експерти вважають, що COVID-19 і все, що з ним пов'язано, буде впливати на котирування і в першій половині 2021 року. При позитивному сценарії в найближчий місяць нафта коштуватиме 40-45 дол за бар.

Проте є й інший сценарій, за яким після вступу Джо Байдена на посаду президента США ціни на чорне золото різко підуть вниз, досягши 25 дол за бар. Ключовий фактор, який може вплинути на вартість нафти на початку 2021 року, – анонсований раніше намір Байдена зняти обмеження з Ірану.

Ціни на бензин та дизель

Український ринок нафтопродуктів доволі своєрідно відреагував на коливання світових нафтових цін: у період найбільшого зниження вартості чорного золота ціни на світлі нафтопродукти в Україні почали зростати.

За даними консалтингової групи А-95, у другій половині жовтня ціни на дизель, бензини А-92 та А-95 в середньому зросли на 1 грн за літр і залишилися на таких рівнях навіть після того, як нафта почала відновлюватися.

У кінці жовтня середня ціна на бензин А-95 встановилася на рівні 24,2 грн за літр, А-92 – 23,15 грн за літр, дизель – 23,48 грн за літр. Приблизно на тих же позначках ціни залишалися і в перші два тижні листопада.

Чого чекати після запровадження карантину "вихідного дня"? Експерти відзначають, що подальше зростання вартості нафтопродуктів малоймовірне.

За словами директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, подорожчання в першу чергу було пов'язане із зниженням курсу гривні.

"Оскільки українська валюта впала, то сформувався потенціал для зростання більш ніж на гривню. Зараз він реалізований, і поки не станеться змін на міжбанківському ринку, подальших коливань чекати не варто", – заявив він.

Експерт зазначив, що змінилися ціни не тільки на нафтопродукти, а й на інші імпортні товари. "Достатньо пройтися по магазинах і переконатися, що все подорожчало. Україна все більше залежить від імпорту, тому ціни на пальне буде визначати не стільки локдаун, скільки курс гривні", – додав Рябцев.

"Підвищувати ціни на нафтопродукти в період падіння попиту (локдаун або зима. – ЕП) – не найкраща ідея. Зараз жодних передумов для підвищення цін на пальне я не бачу", – сказав директор мережі АЗС SunOil Леонід Косянчук.

Ціни на зріджений газ

Подорожчав у жовтні й автомобільний газ. З початку місяця його вартість у середньому підвищилася на 70 коп: з 12,02 грн за літр до 12,72 грн за літр.

Що буде далі? Опитані ЕП трейдери подальшого підвищення роздрібних цін не очікують – як і їх зниження. Попри невелике зростання вартості газу в дрібному опті, ціни в роздробі можуть не змінитися, оскільки останнє рішення уряду щодо запровадження карантину "вихідного дня" ще більше вдарить по попиту.

"У сегменті зрідженого газу відбуваються локальні коливання при більш-менш стабільній середньозваженій оптовій ціні на тлі достатнього наповнення ресурсом у жовтні", – каже власник однієї з невеликих мереж АЗС.

На його думку, зміна цін в окремих регіонах і мережах – це маркетингові маніпуляції сумнівної ефективності напередодні очікуваного падіння попиту.

Трейдери прогнозують, що з урахуванням ринкових тенденцій ціни на автомобільний газ у листопаді залишаться на поточних рівнях.

Ціни на газ для населення

З 1 серпня вітчизняний ринок газу живе за новими правилами, однак більшість споживачів відчули на собі зміни лише наприкінці жовтня.

Тепер кожен постачальник сам визначає ціну на газ і повинен опублікувати її за п'ять днів до початку місяця постачання. Переглянути актуальні ціни від близько 50 постачальників газу для населення можна в щомісячному моніторингу.

Залежно від компанії різниця у вартості сягає 2,6 грн за куб м. Так, найдешевша пропозиція становить 6 грн за куб м, найдорожча – майже 9 грн за куб м. На які зміни чекати? Представники компаній-постачальників прогнозують, що вартість газу в грудні коливатиметься в межах 6,5-7,5 тис грн за тис куб м.

Підтверджує потенціал до зниження кон'юнктура на європейських торгових майданчиках, на які орієнтуються українські постачальники. Як відомо, вітчизняні ціни прив'язані до імпортного паритету.

"Протягом минулих двох тижнів ціни на європейських хабах відчутно падали через зниження споживання і збереження постачання, що спричинило надлишок ресурсу", – стверджують аналітики Української енергетичної біржі.

При цьому, додають в УЕБ, невизначеність перед виборами у США і поширення пандемії були другорядними факторами мінливості цін на паливному ринку.

Найбільш привабливою у жовтні була вартість ресурсу "Нафтогазу". Найближчим часом, прогнозують експерти, ситуація не зміниться. "Нафтогаз" розпоряджається ресурсом "Укргазвидобування" і газом, купленим у 2019 році про запас напередодні переговорів з "Газпромом", – заявив Рябцев.

Що треба знати. "Нафтогаз" як відокремлена юридична особа є єдиним покупцем газу АТ "Укргазвидобування", яке є найбільшим виробником природного газу в Україні (70%) та входить до сфери контролю "Нафтогазу". Цей газ НАК збуває своїй дочірній компанії "Нафтогаз трейдинг", яка перепродує його іншій дочірній компанії – "Нафтогаз газопостачальна компанія". Остання постачає блакитне паливо населенню.

"НАК буде утримувати ціни на мінімально можливих позначках серед більшості компаній, які працюють на ринку, щоб збільшувати свою частку, а вже потім зможе скористатися своїм монопольним становищем", – вважає Рябцев.

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