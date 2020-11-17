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Германия перенесла запуск газоснабжения из "Северного потока-2"

Вторник, 17 ноября 2020, 11:56
 

Вторая ветка газопровода Eugal, транспортирующий газ из "Северного потока - 2" заработает 1 апреля следующего года. Ранее ожидалось, что это произойдет уже 1 января 2021 года.

Об этом сообщает Liga.net.

Оператор Gascade сообщил о переносе запуска работы ветки газопровода Eugal. Причиной называют задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры.

Первая ветвь Eugal начала работу 1 января 2020. Ее транспортная мощность - 31 миллиард кубических метров газа в год, двух ветвей вместе - 55 миллиардов.

Сейчас часть Eugal транспортирует российский газ через "Северный поток".

Напомним:

В сентябре Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока - 2".

США также выступили с санкциями по "Северному потоку-2", чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.

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Северный поток

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