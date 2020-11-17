Кассовые аппараты: В Раде угрожают требовать увольнения Гетманцева с поста главы комитета

"За будущее" и "Батькивщина" будут инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если во вторник Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов.

Об этом во время выступления в Раде заявил нардеп от "За будущее" Тарас Батенко.

"Сегодня, если мы не решим проблемы с РРО, если мы не поможем решить этот вопрос для наших ФОПов, наша депутатская группа "За будущее" (я более чем уверен, что к нам присоединятся другие фракции и группы) будет инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении господина Гетманцева с должности главы профильного комитета.

Или мы решаем эту проблему в сессионном зале, или вместо нас будет говорить улица. Поэтому после совещания с премьером по карантину выходного дня наша депутатская группа вместе с фракцией "Батькивщина" инициирует перерыв относительно срочного обсуждения вопроса о ФОПах и конкретного решения в сессионном зале", - сказал Батенко.

"Мы единственная страна в мире, которая во время пандемии начала закручивать гайки малому бизнесу, среднему классу, и забирать даже то, что у них было. Кассовые аппараты - по сути, когда мы должны помочь, мы уничтожаем их такими законами, которые принимаются в парламенте. Я прошу депутатов принять два законопроекта: 4313 об отсрочке более чем на год кассовых аппаратов и 3853-2, отменяющий насилие над малым и средним бизнесом", - заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Напомним:

Движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы перекрыли митингующие, которые выступают против кассовых аппаратов для ФЛП.

В организации "Предприниматели Украины/# SaveФОП" сообщили, что требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX, обязывающие физических лиц предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Налоговый комитет Верховной Рады планирует предложить Раде принять консолидированный вариант законопроекта об отсрочке применения кассовых аппаратов для ФОПов, который не будет охватывать рисковые группы.

Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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Экономическая правда