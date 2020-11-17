Спор на 3,5 млрд долларов: Новые инвесторы "Мотор Сич" сообщили, кто будет представлять их интересы

Три ведущие международные юридические компании, такие как WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, будут представлять интересы китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, которая является партнером китайских инвесторов по развитию "Мотор Сич".

Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

Отмечается, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Минюсту Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute).

"В этом сообщении они указывают на то, что украинская власть своим поведением экспроприировала их инвестиции, а также нарушил другие их права, предусмотренные действующим Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанном 31 октября 1992, между правительствами Украины и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В DCH добавили, что WilmerHalе - одна из ведущих международных юридических фирм мира, которая "часто сопровождает громкие дела на стыке закона, бизнеса и государственной политики", DLA Piper - международная юридическая фирма, представляющая интересы международных компаний из списков Global 1000 и Fortune 500, а также интересы более половины компаний из списка Fortune 250 и около половины компаний из индекса FTSE 350 или их дочерних структур.

Bird&Bird - одна из ведущих мировых юридических компаний, объединяющей более 1300 юридических консультантов, которые оказывают поддержку клиентам из 118 стран.

"Многие из юристов компании считаются ведущими специалистами в ключевых секторах юридической практики, а также лидируют в ведущих юридических рейтингах, включая Legal 500 UK, Chambers & Partners UK, Chambers Europe, Chambers Asia, Chambers Global и Who's Who Legal", - добавили в DCH.

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Напомним:

Дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет на покупку "Мотор Сич".

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продаж предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода "Мотор Сич".

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Антимонопольный комитет не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского о покупке акций ПАО "Мотор Сич".

Накануне стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.



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Экономическая правда