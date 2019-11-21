АМКУ продолжил рассмотрение заявки китайцев на покупку "Мотор Сичи"

Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на председателя АМКУ Юрия Терентьева.

По словам Терентьева, Укроборонпром попросил об отсрочке на два месяца для подачи дополнительных документов по делу, комитет удовлетворил ходатайство.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Трампа Эрик Принс ведет перевогоры по покупке украинского концерна "Мотор Сич".

Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.