АМКУ не принял к рассмотрению заявку Ярославского на покупку акций "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского о покупке акций ПАО "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-служба DCH.

"Группа DCH получила ответ Антимонопольного комитета Украины на поданную заявку о покупке акций ПАО "Мотор Сич". В документе сказано, что АМКУ не принял его к рассмотрению. Далее в тексте перечислены ряд технических процедурных моментов, которыми Комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос о дополнительной информации.

В частности, это касается активов на товарных рынках, не имеющих отношения к профильному виду деятельности ПАО "Мотор Сич" - авиастроения. А именно: "По информации заявителей, в перечне юридических лиц, приведенном в таблице "Прочие юридические лица, в которых "Мотор Сич" принадлежат корпоративные права", АО "Мотор Сич" осуществляет контроль над ООО "Клиника Мотор-Сич",основным видом деятельности которого является предоставление медицинских услуг, в группе DCH услуги общей медицинской практики предоставляет ООО "Медицинский центр "Наша надежда"", - говорится в сообщщении.

В компании добавили, что в соответствии с действующим законодательством возврат заявки не лишает заявителя права обратиться в АМКУ повторно.

Напомним:

Правительство выступает за то, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине, понимает важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич", но ему "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".

Президент группы DCH Александр Ярославский заявил, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявкуе в АМКУ о покупке акций, и пожаловался на давление.

Президент Владимир Зеленский призвал правительство, СНБО и СБУ проверить экономическое обоснование продаж предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в т.ч завода "Мотор Сич".

Дочерняя компания китайской Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич".

Накануне стало известно, что группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

В декабре 2019-го года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП "Ивченко-Прогресс", запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО "Мотор Сич".

Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.



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Экономическая правда