Антимонопольный комитет уже полгода изучает продажу "Мотор Сичи"

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.

Об этом говорится в ответе АМКУ на запрос главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского.

АМКУ, в частности, исследует три соглашения: приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании Granum Corporation (Республика Панама), акций компании Likatron Enterprises Limited (Кипр) и акций компании Reckoner Investment Holdings Limited (Кипр), которая обеспечивает превышение 50% голосов в их высших органах управления.

Эти компании связаны с президентом ОАО "Мотор Сич" Вячеславом Богуслаевым.

В случае разрешения АМКУ 25% акций достанутся госконцерну "Укроборонпром".

"Сейчас рассмотрение указанных дел о концентрации продолжается. По результатам рассмотрения дел о концентрации органами Комитета будут приняты решения в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции и в установленные законодательством сроки", - подчеркнули в Антимонопольном комитете.

Точные сроки завершения рассмотрения этого дела не сообщаются.

Напомним:

В США рассчитывают, что "Мотор Сич" не продадут Китаю, так как есть другие покупатели. В то же время президент ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

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Экономическая правда