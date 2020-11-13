Новости 13 ноября: бизнесу компенсируют средства за карантин, инвестор из Молдовы приобрел украинский спиртзавод

О компенсации бизнесу за карантин. В Кабмине обещают осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

О молдавском инвесторе. Марыливский спиртзавод на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.

О проверках бизнеса. Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.

Об НБУ. Нацбанк удивило, что поступления от НБУ в госбюджет-2021 в проект госбюджета увеличились на 12 млрд грн - с 33 до 45 млрд грн.

Об эмиссии. Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк не будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета, по его словам, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено законом о НБУ.

О зерне. Ряд депутатов из фракции "Слуг народа" зарегистрировал законопроект, которым предлагается установить государственное регулирование цен на зерновые культуры.

Эксклюзив ЭП

Убийство выходного дня. Как экономика и бизнес отреагируют на новый карантин

Кто больше всего пострадает от "карантина на выходных", планируют ли предприниматели соблюдать новые правила и какую альтернативу они предлагают властям. (укр)