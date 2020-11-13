Депутаты предлагают регулировать цены на зерно - законопроект

MERIÇ TUNA, UNSPLASH

Ряд депутатов из фракции "Слуг народа" зарегистрировал законопроект, которым предлагается установить государственное регулирование цен на зерновые культуры.

Об этом известно из сайта Верховной Рады.

Так, депутаты утверждают, что "конкурентоспособность украинского зерна на мировом рынке обеспечивается более низким ценам", а потому экспортеры "компенсируют свои ценовые потери за счет низкого качества зерна, и логистические расходы за счет низких закупочных цен".

В пояснительной записке говорится об "угрозе продовольственной безопасности из-за нестабильности цен и доходов производителей", а также "шаткий баланс интересов субъектов на рынке".

По мнению парламентариев, установление минимального уровня цен на отдельные виды зерновых и масличных культур решит эти проблемы.

Но против такой идеи уже выступила Европейская бизнес-ассоциация. В ассоциации отмечают, что законопроект противоречит нормам действующего законодательства и стратегии развития государства в целом.

"Механизм установления минимальной цены непонятен, ведь уровень рентабельности производителей существенно отличается в зависимости от местности, погодных условий, региона и производственных особенностей, методология расчета - соответственно", - говорится в пресс-релизе.

Так, "производители в одном регионе потенциально будут работать на грани рентабельности, а в другом - иметь сверхприбыль".

Зерновая отрасль в Украине экспортоориентированная, а потому цены базируются на мировых - их регулирование может потенциально спровоцировать общий негативный экономический эффект.

Исполнительная директорка Комитета зерновых и масличных культур ЕБА Ирина Душник утверждает, что опыт прошлых лет показал неэффективность государственного регулирования цен, ведь "не отражает реальные рыночные условия и имеет негативные последствия как для производителя, так и для потребителя".

Экономическая правда