Все разделы
Укр / Рус

Шевченко: НБУ не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета

Пятница, 13 ноября 2020, 11:45
 

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что нет оснований для разговоров, что Нацбанк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета, по его словам, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено законом о НБУ.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название.

Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использованием любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Нет. Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка", - подчеркнул Шевченко.

Читайте также: Печатать деньги нельзя терпеть. Где поставит запятую НБУ?

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ дефицит госбюджет деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ставки по депозитам в гривне упали ниже 9% годовых – НБУ 12 ноября 2020, 10:45
Шевченко рассказал об условиях предоставления транша от МВФ 12 ноября 2020, 09:25
В Раде подготовили "банковский" законопроект, включенный в меморандум с МВФ 11 ноября 2020, 20:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!