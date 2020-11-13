За карантин выходного дня бизнес получит компенсации – министр

В Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных, в частности, обещают осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

Об этом на телеканале "Дом" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Мы обратились в Торгово-промышленную палатц для того, чтобы случай был признан форс-мажорнмх, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации.

Второй вопрос - это выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", - рассказал министр.

По его словам, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.

Отмечается, что также Кабмин внесет изменения в программу доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

"Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня, - ред.) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. Но если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну.

Будет отдельная коммуникация с городскими головами, особенно с теми, кто идет на второй тур выборов, чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах", - добавил Немчинов.

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Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета Министров прошла акция рестораторов # МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.

Экономическая правда