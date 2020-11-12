Новости 12 ноября: рекорды Bitcoin, карантин "выходного дня"

О Bitcoin: Котировки криптовалюты Bitcoin поднялись выше 16 тысяч долларов - на таком уровне эта криптовалюта не торговалась с января 2018 года.

Об электроэнергии: Другой рекорд 12 ноября - средневзвешенная цена за на рынке электроэнергии "на сутки вперед" установилась на самом высоком с начала года уровне - 1 777,84 гривны.

Об авиапутешествиях: Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 63,1% и составили 7 656,6 тысяч человек, в т.ч. в международном сообщении - на 63,9% и составили 6 769 тысяч человек.

Об Эпицентре и Степанове: Сеть торговых центров "Эпицентр" "пошутила" про "72-часовую пятницу" и объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабмина.

Министр здравоохранения ответил: "Хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию."

Вечером в компании заявили, что во время карантина выходного дня сети реализовывать исключительно жизненно товары, разрешенные соответствующим постановлением Кабмина.

О Нафтогазе: За 9 месяцев 2020 НАК "Нафтогаз Украины" получил 18,7 миллиарда гривен ущерба, в то время как за аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил прибыль в размере 19,9 миллиарда гривен.

Эксклюзив ЭП:

Выйти из крипты с "плюсом". Что заработала ЭП, потратив 17 000 гривен на виртуальную валюту в 2018 году

Почему растет виртуальная валюта и сколько ЭП заработала на этом, трудно ли вывести прибыль, полученную от продажи криптовалюты, и с какими сложностями придется столкнуться? Продолжение двухлетнего эксперимента ЭП.