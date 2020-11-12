Новости 12 ноября: рекорды Bitcoin, карантин "выходного дня"
О Bitcoin: Котировки криптовалюты Bitcoin поднялись выше 16 тысяч долларов - на таком уровне эта криптовалюта не торговалась с января 2018 года.
Об электроэнергии: Другой рекорд 12 ноября - средневзвешенная цена за на рынке электроэнергии "на сутки вперед" установилась на самом высоком с начала года уровне - 1 777,84 гривны.
Об авиапутешествиях: Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 63,1% и составили 7 656,6 тысяч человек, в т.ч. в международном сообщении - на 63,9% и составили 6 769 тысяч человек.
Об Эпицентре и Степанове: Сеть торговых центров "Эпицентр" "пошутила" про "72-часовую пятницу" и объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабмина.
Министр здравоохранения ответил: "Хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию."
Вечером в компании заявили, что во время карантина выходного дня сети реализовывать исключительно жизненно товары, разрешенные соответствующим постановлением Кабмина.
О Нафтогазе: За 9 месяцев 2020 НАК "Нафтогаз Украины" получил 18,7 миллиарда гривен ущерба, в то время как за аналогичный период прошлого года "Нафтогаз" получил прибыль в размере 19,9 миллиарда гривен.
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