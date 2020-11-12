Ціни на електроенергію для бізнесу сягнули річного рекорду
Четвер, 12 листопада 2020, 16:11
Середньозважена ціна за МВт/год на ринку "на добу наперед" на 13 листопада встановилася на найвищому з початку року рівні - 1 777,84 гривні.
Про це повідомляє Держпідприємство "Оператор ринку", що організовує купівлю-продаж електроенергії на ринку.
Так, впродовж листопада ціна зросла на 55,9%, 01 листопада середньозважена ціна на МВт/год становила 1 140,22 грн. У порівнянні з 13 листопада торік ціна зросла на 33,5%.
Раніше повідомлялось, що за серпень оптові ціни на електроенергію в Україні подорожчали на 8,5%.
Економічна правда
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