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За 10 місяців пасажиропотік українських аеропортів знизився на 63%

Четвер, 12 листопада 2020, 14:20
 

Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 63,1% та становили 7 656,6 тисяч чоловік, у т.ч. у міжнародному сполученні - на 63,9% та становили 6 769 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Державіаслужба України.

При цьому, за січень-жовтень 2020 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зменшились порівняно з відповідним періодом минулого року на 64,2% та склали 4 271,8 тисяч чоловік, у тому числі міжнародні – на 65% та склали 3 835,3 тисяч чоловік.

Зазначається, що за 10 місяців 2020 року українські авіакомпанії виконали 37,8 тисяч комерційних рейсів (-57,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року), у тому числі міжнародних - 30 тисяч (-59,8%).

Нагадаємо:

У січні-вересні 2020 року аеропорти України, за оперативними даними, обслужили 6,857 млн пасажирів - це на 62,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Економічна правда

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