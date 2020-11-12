"Нафтогаз" отримав 19 мільярдів збитку за неповний рік – Вітренко

За 9 місяців 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 18,7 мільярда гривень збитку, в той час як за аналогічний період минулого року "Нафтогаз" отримав прибуток у розмірі 19,9 мільярда гривень.

Про це написав колишній топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Про такі дані зі звітності Нафтогазу як окремої юридичної особи мене неофіційно повідомили мої джерела. Тепер хочется почути офіційну інформацію від Нафтогазу та від уряду. Також хотілось би побачити і консолідовану звітність групи Нафтогазу", - написав Вітренко.

"Пояснюючи збитки за перше півріччя, керівництво Нафтогазу ставило у приклад Shell, у якого теж за цей період був збиток. Мовляв, ці збитки - не наслідок неефективного менеджменту, а наслідок зниження цін на газ і нафту, від якого страждають всі нафтогазові компанії", - додав він, уточнивши, що за 9 місяців прибуток Shell становив 489 млн доларів.

Також Вітренко зазначив, що ціна на газ на оптовому ринку України вища, ніж в Європі.

"...Нафтогаз ще й досі не опублікував і не прокоментував свою фінансову звітність за 9 місяців… Це чергове підтвердження того, що Нафтогаз декларує прозорість, а на практиці ми бачимо протилежні речі. А Наглядова рада традиційно закриває на це очі", - заявив Вітренко.

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Економічна правда