Новости 8 октября: СБУ занялась аудитом "Нафтогазу", МВФ о НБУ, сальдо торговли

О Нафтогазе. Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики для рассмотрения и принятия необходимого решения.

О МВФ. В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно основ управления Нацбанком.

О торговле. За 9 месяцев текущего года в Украину импортировали товаров на более 38 миллиардов долларов, а экспортировали из Украины - на 35,1 миллиарда долларов

О хлебе. До конца 2020 года прогнозируемое подорожание хлеба и хлебобулочных изделий должно составить 15-20%, однако фактически компании-производители не пойдут на повышение цен больше, чем на 10-15%

Об электроэнергии. В сентябре 2020 года экспорт электроэнергии составил 467,6 млн кВт∙ч - это в 2,7 раза больше, чем в августе этого года.

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