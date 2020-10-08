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Импорт товаров в Украину все еще превышает экспорт, несмотря на карантин и кризис

Четверг, 8 октября 2020, 10:40

За 9 месяцев текущего года в Украину импортировали товаров на более 38 миллиардов долларов, а экспортировали из Украины - на 35,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 5,1 млрд долларов или на 11,8%, уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 5,6%.

 

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - 2,9 млрд долларов. Всего за 9 месяцев 2020 года товарооборот Украины составил более 73 млрд долларов.

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - 5,8 млрд долларов, Германия - 3,7 млрд долларов и Россия - 3,4 млрд долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на 4,8 млрд долларов, Польшу - на 2,3 млрд долларов, Россию - 2 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся зерновые - на 6,8 млрд долларов, черные металлы - на 5,8 млрд долларов, подсолнечное масло - на 4 млрд долларов.

Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 5,7 млрд долларов, машины, оборудование и механические устройства - 4,3 млрд долларов, средства наземного транспорта - 3,8 млрд долларов.

 

Экономическая правда

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