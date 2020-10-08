Экспорт электроэнергии в сентябре 2020 года увеличился в 2,7 раза – "Укрэнерго"

В сентябре 2020 года экспорт электроэнергии составил 467,6 млн кВт∙ч - это в 2,7 раза больше, чем в августе этого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В то же время, этот показатель меньше на 40% за объем экспорта в марте 2020 года, до введения карантинных ограничений.

"Наибольшую долю в общем экспорте имеет Венгрия - 57,5%. В сентябре экспорт в эту страну составил 268,9 млн кВт∙ч, что в 16,3 раза больше, чем в августе.

В то же время, уменьшилась доля в общем экспорте Польше - с 66% до 23,1%, общий объем составил 107,8 млн кВт∙ч (-5% по сравнению с августом). Кроме этого, увеличился экспорт электроэнергии в Словакию - в 18 раз (до 12,2 млн кВт∙ч), Румынию - в 7,4 раза (до 42,8 млн кВт∙ч) и на 3% в Беларусь (35,9 млн кВт∙ч)", - говорится в сообщении.

При этом, суммарный экспорт электроэнергии за 9 месяцев 2020 года превысил импорт в 1,8 раза и составил 3,45 млрд кВт∙ч.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общий экспорт электроэнергии остается на 23,5% ниже показателей прошлого года (за 9 месяцев 2019 - 4,51 млрд кВт∙ч).

"Импорт электроэнергии за 9 месяцев составил 1,87 млрд кВт∙ч и растет только за счет увеличения импорта в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС". Импорт /э в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси не осуществлялся с мая, а из России - с апреля 2020 года.

Следует отметить, что с июля наблюдается существенная тенденция к дальнейшему росту месячного объема экспорта и импорта электроэнергии и постепенное восстановление к карантинным объемам. Это можно объяснить активизацией внешних рынков электроэнергии, постепенным ростом потребления и адаптацией экономик стран к работе в условиях карантина", - добавили в "Укрэнерго".

Экономическая правда