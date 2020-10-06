Новости 6 октября: аудит "Нафтогаза", увольнение Абромавичуса, продление моратория на на взыскание долгов

Об аудите "Нафтогаза". Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

Об Абромавичусе. Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.

О мораторие. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" № 895-IX, который продолжает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины.

Об "Укрэнерго". В 2020-2023 годах убытки НЭК "Укрэнерго" превысят 26 миллиардов гривень

Об АвтоКрАЗ. Минобороны вместе с другими силовыми ведомствами и предприятия изучают рынок мировых производителей грузовых автомобилей повышенной проходимости, ища альтернативу продукции ЧАО "АвтоКрАЗ".

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Министр экономики Игорь Петрашко: Большинство банков, которые были проблемными в 2014 году, такими и остались

Готовится ли к увольнению министр, почему Украине не стоит быть слишком открытой в торговле, какой должна быть "нормальная" роль банков, что с дешевым кредитованием, а также кто из депутатов ходит к Петрашко за госпредприятиями. (укр)

"Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание

Аудиторы обнаружили в работе "Нафтогаза" нарушений на 226 млрд гривень, из-за которых бюджет недополучил более 75 млрд гривень. Какие нарушения привели к многомиллиардным потерям?(укр).