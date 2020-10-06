Новости 6 октября: аудит "Нафтогаза", увольнение Абромавичуса, продление моратория на на взыскание долгов
Об аудите "Нафтогаза". Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.
Об Абромавичусе. Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.
О мораторие. Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" № 895-IX, который продолжает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины.
Об "Укрэнерго". В 2020-2023 годах убытки НЭК "Укрэнерго" превысят 26 миллиардов гривень
Об АвтоКрАЗ. Минобороны вместе с другими силовыми ведомствами и предприятия изучают рынок мировых производителей грузовых автомобилей повышенной проходимости, ища альтернативу продукции ЧАО "АвтоКрАЗ".
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