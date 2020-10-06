Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов

Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Согласно процедуре обработки выводов, "Нафтогаз" имел время для изучения документа и на представление замечаний к изложенной в акте ревизии фактов, что в итоге и сделал.

Часть из них была учтена, однако даже с учетом этого, цифры, которые вскоре будут официально обнародованы, будет трудно объяснить обществу", - говорится в материале.

В "Нафтогазе" ЭП подтвердили, что получили от Госудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.

"В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которое будет содержать окончательные результаты ревизии", - отметили в пресс-службе НАК.

При этом, многостраничный документ, который попал в распоряжение ЭП, содержит данные о нарушениях различного характера.

"Здесь и продажа газа по заниженным ценам, и безосновательная выплата премий членам правления "Нафтогаза", и занижение услуг за транспортировку газа, и провал программы увеличения добычи голубого топлива, и нарушения в закупках, и скрытое кредитование, и многое другое.

Но всю суть документа можно свести к четырем пунктам. Все они касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов", - подчеркивается в статье.

Первый - начисление резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане (за 2018 год и 9 месяцев 2019 года - ЭП.) на 38,4 млрд гривен. Из-за этого, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.

Второй - выявление Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в "Укртрансгазе" на 37,3 млрд гривен. Как результат - "Нафтогаз" не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.

Третий - занижение доходов из-за не отражения в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери государственного бюджета на сумму 2,9 млрд гривен.

Четвертый - неподписания актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 год на 2,1 млрд гривен.

Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен.

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Экономическая правда