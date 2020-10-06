"Укроборонпром": Зеленский уволил Абромавичуса и назначил нового руководителя

Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.

Об этом говорится в указах Зеленского №422/2020 и №423/2020.

"Уволить Абромавичуса Айвараса с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в первом указе.

"Назначить Фоменко Игоря Александровича исполняющим обязанности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в еще одном указе.

Напомним:

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем подтвердил, что руководитель госконцерна Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

9 сентября утром премьер Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором "Укроборонпрома" в Офис президента.

ослы стран "семерки" напомнили Украине о необходимости придерживаться принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбирая руководителей концерна "Укроборонпром".

Ранее нардеп Железняк сообщал, что в ближайшие дни пост главы "Укроборонпрома" покинет Айварас Абромавичус, вместо него назначат заведующего отделом безопасности и оборонно-промышленного комплекса Офиса президента и нардепа 3-го созыва от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова.

Экономическая правда