Валютная ипотека: Зеленский подписал закон о продлении действия моратория на взыскание долгов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" № 895-IX, который продолжает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон продлевает до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливает запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного проживания заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

"Мораторий продлен учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможность платить кредиты в иностранной валюте по текущему валютному курсу.

Также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки с лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным им в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику", - говорится в сообщении.

"Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан, учитывая ухудшение их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрение в связи с этим ограничительных мер.

Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте", - добавили в Офисе президента.

Напомним:

16 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

15 июля финансовый комитет ВР поддержал законопроект №3640 Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, В НБУ заявили, что этот законопроект ставит под угрозу доступную ипотеку.

"Вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.

Это означает, что банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. В своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", - отметили в НБУ

В августе президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения до закона №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.

Верховная Рада на заседании 16 сентября приняла закон, который продлевает действие моратория на отчуждение имущества по просроченным валютным кредитам, в частности ипотечным, с учетом предложений президента Владимира Зеленского.

Новая редакция закона учитывает предложения президента относительно:

отсрочки потери сыли закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте";

уточнения формулировки подпункта 1 пункта 2 закона, который расширяет предмет моратория.

Закон продлевает мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке на 6 месяцев.

Экономическая правда