Минобороны обвиняет "АвтоКрАЗ" в систематическом невыполнении заказа и ищет замену на мировом рынке

Минобороны вместе с другими силовыми ведомствами и предприятия изучают рынок мировых производителей грузовых автомобилей повышенной проходимости, ища альтернативу продукции ЧАО "АвтоКрАЗ".

Об этом говорится в письме Министерства обороны Украины в Кабинет Министров от августа месяца, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.

Поиск нового поставщика происходит из-за невыполнения отечественным частным автомобильным заводом условий государственных контрактов.

Фрагмент письма

Такое письмо в Минобороны подготовили ответ на жалобы руководства "АвтоКрАЗ" в правительство на отсутствие государственного заказа на производство продукции оборонного назначения, несвоевременную выплату заработной платы и сокращения рабочих дней рабочих.

В Министерстве обороны отмечают, что в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах предприятием "АвтоКрАЗ" систематически не выполнялись условия государственных контрактов. Задержки поставки составляли до пяти месяцев, что крайне негатвно влияло на обеспеченность Вооруженных Сил Украины автотехникой.

В письме также отдельно обращают внимание на ненадлежащее качество продукции, которую производит "АвтоКрАЗ". Об этом свидетельствуют многочисленные рекламации и обращения военных частей ВСУ.

В Минобороны подчеркивают, что несмотря на неоднократные обращения со стороны военного министерства по устранению указанных недостатков, руководством "АвтоКрАЗ" так и не были приняты действенные меры по исправлению ситуации.

В то же время, в Минобороны отмечают, что министерство готово к сотрудничеству с ЧАО "АвтоКрАЗ" в вопросах закупки продукции предприятия на выполнение действующего государственного оборонного заказа 2020 года, между Минобороны и заводом был заключен государственный контракт на закупку седельных повышенной проходимости.

Ранее StateWatch сообщила, как министр обороны Андрей Таран пожаловался на Минфин за сокращения предельных расходов на армию в 2021-23 годах.

Экономическая правда