"Укрэнерго" получит 26 миллиардов убытка за следующие 4 года – Минфин

В 2020-2023 годах убытки НЭК "Укрэнерго" превысят 26 милилардов гривень.

Об этом Министерство финансов отмечает в отчете о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год".

По расчетам Минфина, в 2020 году убытки НЭК превысят 15,1 млрд грн, в 2021 году - 3,5 млрд грн, в 2022 году - 4,6 млрд грн, а в 2023 году - 3,1 млрд грн.

Министерство финансов осуществляло моделирование по трем сценариям (базовый, стрессовый и оптимистический). Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в условиях действующих на рынке электроэнергии тарифов, которые не в полном объеме покрывают расходы, связанные с выполнением "Укрэнерго" специальных обязанностей, в 2020 году ожидается убыточная деятельность компании.

Оптимистический сценарий предполагает получение прибыли в 2021-2023 годах.

"Во время моделирования деятельности "Укрэнерго" по оптимистическому сценарию учтены ожидания компании по объемам и ценам реализации продукции, которые позволят обеспечить прибыльную деятельность в 2021 - 2023 годах", - отмечается в отчете.

При действующих условиях функционирования "Укрэнерго" на рынке электроэнергии в 2020 году, и в условиях базового и стрессового сценариев в 2021 - 2023 годах прогнозируется убыточная деятельность компании, что негативно отразится на объемах уплаты в государственный бюджет сумм соответствующих платежей.

Напомним, в первом полугодии 2020 года НЭК "Укрэнерго" получило убыток в сумме 18 млрд гривен.

Экономическая правда