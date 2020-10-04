Новости выходных: штрафы владельцам "евроблях" и указ о привлечении белорусских айтишников
Об "евробляхах". Владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют, даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 тысяч.
О ДПС. Государственная налоговая служба создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения, что является структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.
О пенсиях. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет.
О белорусских айтишниках. Президент Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ИТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.
О бюджете. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.
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