Новости выходных: штрафы владельцам "евроблях" и указ о привлечении белорусских айтишников

Об "евробляхах". Владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют, даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 тысяч.

О ДПС. Государственная налоговая служба создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения, что является структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

О пенсиях. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет.

О белорусских айтишниках. Президент Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ИТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.

О бюджете. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.