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Важный шаг в решении задачи МВФ: созданы территориальные органы ГНС

Суббота, 3 октября 2020, 12:05
 

Государственная налоговая служба создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения, что является структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Соответствующий приказ подписан Председателем ГНС Алексеем Любченко и согласован Министром финансов Украины Сергеем Марченко.

"Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ", - отметил Председатель ГНС Алексей Любченко.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц - ЭП).

В службе сообщают, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ДПС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, минимизации коррупции и улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.

До конца года будут реализованы заключительные шаги по обеспечению функционирования ГПС как единого юридического лица.

Напоминаем:

Для исполнение Указа Президента № 837 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства" Кабмином 30 сентября принято постановление, согласно которому территориальные органы ГНС перестанут существовать как юридические лица публичного права.

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ГНС МВФ

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