Зеленский подписал указ для привлечения белорусских ІТ-специалистов

Президент Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ІТ-специалистов и инноваторов из Беларуси.

Об этом говориться в указе № 420/2020, сообщается на сайте ОП.

Согласно указу, Кабмин должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси.

"Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей", - говориться в сообщении.

Также правительство должно внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению ВНЖ для этих категорий граждан.

При этом необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Также предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, требует совершенствования процедура регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога.

Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.