Шмыгаль: В сентябре госбюджет выполнен на 115%

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

Он добавил, что это на 7,8 млрд больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд больше норматива.

"Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд", - написал он.

Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.