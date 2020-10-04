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Шмыгаль: В сентябре госбюджет выполнен на 115%

Воскресенье, 4 октября 2020, 10:00
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

Он добавил, что это на 7,8 млрд больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд больше норматива.

 "Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд", - написал он.

Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.

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бюджет Шмыгаль

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