Шмыгаль: В сентябре госбюджет выполнен на 115%
Воскресенье, 4 октября 2020, 10:00
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.
Об этом он написал на своей странице в facebook.
Он добавил, что это на 7,8 млрд больше, чем в прошлом году и на 10,1 млрд больше норматива.
"Сентябрь стал четвертым месяцем подряд, когда выполняется государственный бюджет. В апреле недовыполнение госбюджета составляло 41 млрд, однако нашему правительству удалось исправить ситуацию, и сейчас отставание от годового норматива только 11,8 млрд", - написал он.
Шмыгаль также заявил, что до конца года бюджет будет полностью выполнен.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua