Владельцы "евроблях" в ловушке: не могут вывезти авто и платят штрафы по 170 тысяч

Владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют, даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 тысяч.

Об этом сообщает юридическая компания Дорожный адвокат.

Сообщается, что превышение срока временного ввоза или транзита более чем на 30 суток, а также потеря этих автомобилей, предусматривает штраф 170 тысяч, или их конфискации.

Протоколы о нарушении таможенных правил выписывают таможенники, решение принимают суды.

"Существует ошибочное мнение о наличии "Меморандума", который якобы запрещает таможенникам штрафовать за превышение сроков временного ввоза автомобилей, до принятия закона о доступном растаможку.

Однако, такого "Меморандума" не существует, и принятие закона не на повестке дня. Еще одна заблуждение - продление сроков пребывания в Украине на период карантина", - сообщает компания.

Первыми получают протоколы граждане, после смягчения карантина пересекают таможенную границу Украины. Тем, кто границу не пересекает, такие протоколы пока не выписывают.

Суды также встали на сторону государства. Массово применяют штрафы по 170 тысяч грн, или конфискуют такие автомобили в доход государства.