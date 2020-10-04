Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии украинцам через 15 лет.
Об этом он рассказал выступая с лекцией во Львовской политехнике.
По его словам, причина в том, что количество работоспособного населения уменьшается.
"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население… Это обычная математика и экономическая демография", — заявил он.
Поэтому необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к существующей солидарной. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году.
"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", — резюмировал Шмыгаль.
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