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Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии

Воскресенье, 4 октября 2020, 10:54
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии украинцам через 15 лет.

Об этом он рассказал выступая с лекцией во Львовской политехнике.

По его словам, причина в том, что количество работоспособного населения уменьшается.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население… Это обычная математика и экономическая демография", — заявил он.

Поэтому необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к существующей солидарной. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году. 

"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", — резюмировал Шмыгаль.

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пенсии Шмыгаль

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