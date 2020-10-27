Новости 27 октября: рынок акций США обвалился, цены на газ выросли, госдолг увеличился

О ценах на газ. Цена на природный газ в ноябре в рамках тарифа "Месячный" составит 6,33 грн за кубометр с НДС, в то время как в ноябре тариф составлял 4,7 грн.

О гостинице "Днепр". ВАКС обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком при продаже государственного ЧАО "Гостиница "Днепр".

Об американских рынках. На закрытии торгов 26 октября индекс Dow Jones (включает 30 крупнейших компаний США, которые торгуются на бирже) упал на 2,3% или 650,19 пункта, для индекса Dow Jones понедельник стал худшим днем с начала сентября.

О госдолге. Государственный и гарантированный долг Украины вырос на 4,6 миллиарда гривень, тогда как в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,3 миллиарда.

О Приватбанке. Печерский суд удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и обязал СБУ и НАБУ предоставить отчеты криминалистического аудита Приватбанка детективным агентством Kroll. В нем говорится о нанесении ущерба в 5,5 миллиарда долларов в период приватизации.

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