Резкий рост инфицированных: американский индекс показал худший день с начала сентября
На закрытии торгов 26 октября индекс Dow Jones (включает 30 крупнейших компаний США, которые торгуются на бирже) упал на 2,3% или 650,19 пункта, для индекса Dow Jones понедельник стал худшим днем с начала сентября.
Об этом сообщает CNBC.
При этом, индекс S&P 500 (объединяет 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на бирже) потерял 1,9%, это наибольшее падение за месяц. Индекс Nasdaq (компании, которые торгуются на одноименной бирже) снизился на 1,6%.
Как отмечает CNBC, обвал индексов произошел на фоне резкого роста числа инфицированных коронавирусом в США.
По данным телеканала, среднее количество новых заражений в США за последнюю неделю достигло рекордной отметки в 68 767 человек в сутки.
Как пишет издание, падение индексов также могло быть спровоцировано прекращением переговоров между республиканцами и демократами о мерах стимулирования американской экономики.
Аналитики прогнозируют, что решение по этому вопросу, возможно, не будет принято до президентских выборов в стране 3 ноября.
Как отмечает Forbes, совокупное состояние 10 самых богатых миллиардеров мира в понедельник сократилось более чем на 17,5 млрд долларов.
Единственным бизнесменом из первой десятки, чей капитал не уменьшился, стал основатель Amazon Джефф Безос, его состояние в понедельник выросло на 0,08% (плюс 144 млн долларов)
В частности, президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья потеряли 1,7 млрд долларов, сооснователь Microsoft Билл Гейтс - также минус 1,7 млрд долларов.
Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг потерял 2,8 млрд долларов, а основатель Tesla Маск 66 млн долларов.
Экономическая правда
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