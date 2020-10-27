Сумма госдолга выросла на 4,6 миллиарда – Минфин

Государственный и гарантированный долг Украины вырос на 4,6 миллиарда гривень, тогда как в долларовом эквиваленте уменьшился на 2,3 миллиарда.

Об этом говорится в информационной справке Минфина.

По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг составлял 2,4 триллиона гривен, или 82,9 миллиарда долларов.

Из них государственного долга - более 2 триллионов гривен, или 73 миллиарда долларов. Это - 88% общей суммы долга. Из структуры госдолга внешний составил 1,2 триллиона гривен (42 миллиарда долларов), внутренний - 878 миллиардов гривен (31 миллиард долларов).

Гарантированный государством долг составлял 280 миллиардов гривен, или 9,9 миллиардов долларов. В том числе внешнего гарантированного долга - 256 миллиардов гривен (9 миллиардов долларов), внутреннего - 24 миллиарда гривен (0,9 миллиарда долларов).

Напомним, в августе госдолг уменьшился на 16,9 миллиардов гривен, однако вырос на 0,05 миллиардов в долларовом эквиваленте.

Экономическая правда