Печерский суд потребовал у СБУ и НАБУ отчеты аудита Приватбанка

Печерский суд удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и обязал СБУ и НАБУ предоставить отчеты криминалистического аудита Приватбанка детективным агентством Kroll. В нем говорится о нанесении ущерба в 5,5 миллиарда долларов в период приватизации.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Аудит Kroll охватывал 10 лет деятельности банка. В отчете, который НБУ представил в начале 2018 года, говорится в частности, о теневой банковской структуре внутри ПАО "Приватбанк", фальсификации данных о финансовом состоянии и связанных с отмыванием денег лиц.

Ранее по требованию Коломойского суд уже истребовал материалы отчета в НБУ в апреле 2018 года, а также в мае 2020.

Напомним:

В 2018 году НБУ представило результаты аудита, согласно которому убытки, причиненные Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигают 5,5 миллиарда долларов.

19 декабря 2017 Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

9 июня 2020 Соломенский суд оставил без рассмотрения иск Игоря Коломойского к НБУ, Приватбанку и Минфину относительно признания недействительными заключенные договоры с компаниями-аудиторами Приватбанка.

Сейчас бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов судится с Минфином и НБУ по национализации финучреждения.