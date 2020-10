Стало известно, чего хочет Боголюбов от правительства в деле Приватбанка

Бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов просит вернуть ему 33,3% акций финучреждения, принадлежавшие бизнесмену до национализации банка.

Об этом говорится в опубликованных материалах суда.

Напомним, что Боголюбов обратился в Хозсуд Киева с четырьмя исками. В них он оспаривает национализацию банка.

Так, согласно одному из исков, Боголюбов просит суд определить уставный капитал Приватбанка в размере 21,256 млрд грн, а также свою долю в нем в размере 33,2525%.

Сейчас в госреестре указан объем уставного капитала Приватбанка на сумму 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.

Согласно другому иску, Боголюбов просит суд истребовать из владения государства 33,2525% акций, принадлежавших ему на праве частной собственности по состоянию на день национализации - 18 декабря 2016 года.

Также бизнес-партнер Игоря Коломойского просит обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

Напоминаем:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

