Все разделы
Укр / Рус

Стало известно, чего хочет Боголюбов от правительства в деле Приватбанка

Пятница, 23 октября 2020, 13:55
 

Бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов просит вернуть ему 33,3% акций финучреждения, принадлежавшие бизнесмену до национализации банка.

Об этом говорится в опубликованных материалах суда.

Напомним, что Боголюбов обратился в Хозсуд Киева с четырьмя исками. В них он оспаривает национализацию банка.

Так, согласно одному из исков, Боголюбов просит суд определить уставный капитал Приватбанка в размере 21,256 млрд грн, а также свою долю в нем в размере 33,2525%.

Сейчас в госреестре указан объем уставного капитала Приватбанка на сумму 206,06 млрд грн, и он на 100% принадлежит государству в лице Кабмина.

Согласно другому иску, Боголюбов просит суд истребовать из владения государства 33,2525% акций, принадлежавших ему на праве частной собственности по состоянию на день национализации - 18 декабря 2016 года.

Также бизнес-партнер Игоря Коломойского просит обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания этих акций со счета в ценных бумагах государства на счет Боголюбова в депозитарном учреждении ООО "Солид Днепр".

Напоминаем:

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Боголюбов Приватбанк суд Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка 20 октября 2020, 17:40
Коломойский и Григоришин: на Кипре назвали владельцев "золотых паспортов" из группы риска 7 сентября 2020, 13:27
Приватбанк подал второй дополненный иск к Коломойскому и Боголюбову в США 27 июля 2020, 11:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!