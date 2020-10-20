Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка
Бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов подал четыре иска по делу о национализации финучреждения.
Дела будет рассматривать Хозяйственный суд Киева, говорится в Судебном реестре.
Иски касаются определения размера уставного капитала и размера доли в банке, признания недействительным договора купли-продажи акций банка Министерством финансов, истребования имущества из чужого незаконного владения и признания права собственности акций Приватбанка.
Сейчас рассмотрение дел находится в стадии назначения состава суда. Других деталей иска нет.
Напоминаем:
В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.
Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.
Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
4 декабря 2018 года суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
Экономическая правда
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