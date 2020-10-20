Новости 20 октября: министра экономики увольняют, Киев получит 200 автобусов, госземлю "раздерибанили"

Об увольнении Петрашко. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

О дерибане государственной земли. Свободной сельхозземли в госсобственности осталось очень мало - около 0,75 миллиона га.

Об аудите государства. Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство провело полноценный аудит государства и в течение 2 недель представит его результаты.

О 200 автобусах. Киев получил 50 автобусов производства беларусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. До конца года поступят еще 150 машин.

О подозрении Верланову. Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю ГНС Сергей Верланов в злоупотреблении властью и служебным положением.

О новых судах за Приватбанк. Бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов подал четыре иска по делу о национализации финучреждения.

Эксклюзивы ЭП

Страна фактически разграблена, землю уже поделили. Интервью с председателем Госгеокадастра

Куда исчезли 5 миллионов гектаров государственной земли, что показал аудит земельной службы, и как Украина могла потерять свою земельную базу. (укр)