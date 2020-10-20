Глава Госгеокадастра о государственных сельхозземлях: Осталось очень мало

Глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что свободной сельхозземли в госсобственности осталось очень мало - около 2 миллионов га передадут в объединенные территориальные общины, и остается свободных 0,75 миллиона га.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Когда меня назначили руководителем (10 июня 2020 года. - ЭП), мы вместе с новой командой начали работу по трем базовым направлениям. Первое - это аудит системы регистрации земельных участков. Второе - технический аудит земельного базы. Третье - это анализ инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения.

Когда мы начали аудит, то сразу почувствовали внутреннее противодействие этому процессу. Мы увидели серьезные проблемы в системе, в частности, отсутствие предохранителя "двойной приватизации". Все IT-специалисты, которые непосредственно обслуживали документооборот, уволились. Чтобы привести процессы в порядок, мы остановили на два месяца - в июле-августе - регистрацию земельных участков", - сказал Лещенко.

По его словам, аудит показал, что с середины 2013 года до 2020 года с государственной в частную собственность через механизм бесплатной приватизации было выведено более 700 тысяч гектаров земли. То есть, речь идет о территории одной небольшой европейской страны.

От редакции: По закону - статья 121 Земельного Кодекса - каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить в собственность от государства или территориальной общины в любом уголке страны 6 участков, общая площадь которых может достигать 6 га. Подробнее здесь.

"Когда мы начали выяснять саму механику этой бесплатной приватизации, то обнаружили, что в системе регистрации прав в Министерство юстиции и в системе Государственного земельного кадастра отсутствуют верификаторы первичного приобретателя земельного участка при безвозмездной приватизации.

То есть, нет процедуры проверки личности в двух системах. (Речь идет о том, что не было учета граждан, воспользовавшихся правом бесплатной приватизации, и отсутствовала информация, кто получил один участок, а кто - 10. - ЭП)", - добавил он.

На вопрос, кто отвечает за наличие и проверку таких верификаторов, глава Госгеокадастра ответил, что у Министерства юстиции есть реестр прав на недвижимое имущество, а в Госгеокадастра - на землю.

"Они синхронизированы протоколом обмена данных, но каждый живет своей жизнью. Мы уникальная страна: у нас земля регистрируется отдельно, а недвижимость отдельно. Хотя во всем цивилизованном мире реестры объединены, и земля есть первичной во всем, что есть на этой земле.

В Украине же фактически система документооборота в Минюсте одна, в Земельном кадастре - своя. Мы убеждены, что это все было сделано искусственно", - пояснил Лещенко.

"Мы сделали аудит существующего с 2013 года электронного реестра только на 27% и обнаружили тысячи дублирующих записей. Есть группы людей, которые получали земельные участки по 2 гектара энное количество раз, часто - в очень выгодных местах.

Это люди приближенные к чиновникам. Они, например, могли быть связаны с получением земельных участков в Житомирской области, где добывают ильменит, или в Ровенской области - где янтарь", - подчеркнул он.

"Когда вам говорили, что в стране 10 млн гектаров земель государственной собственности, то это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось очень мало - около 2 миллионов га мы передаем в объединенные территориальные общины, и остается свободных 0,75 миллиона га.

30 лет государство жило в искривленном зеркале. Госгеокадастр институционально существовал как механизм дерибана украинской земли государственной формы собственности с целью ее аккумулирования в отдельных семьях, которые сегодня есть чрезвычайно богатыми и могут быть участниками отдельного земельного Forbes.

Все аграрные холдинги просто отдыхают со своими арендными правами на фоне тех владельцев, которые сегодня держат земли. Не просто черноземы, а земли, под которыми находятся уникальные полезные ископаемые. Некоторые из этих людей до сих пор рассказывают, что земельная реформа Украине не нужна. Однако я знаю, сколько у них земли, где она находится, какими недрами они владеют и почему они "переживают", чтобы украинская земля, не дай Бог, в вагонах не поехала в Китай", - сказал Лещенко на вопрос, сколько земли государственной собственности вообще сегодня осталось.

На вопрос, какое максимальное количество участков получало одно лицо, глава Госгеокадастра заявил, что десять участков и более.

"Некоторые граждане даже не знали, что они воспользовались своим правом на два гектара земли десять раз. То есть, это "схема" с подделкой документов, обычное мошенничество.

Скупали паспорта по 800-1000 гривен, люди подписывали соответствующие документы и их просто использовали для бесплатной приватизации. Отдельный вопрос с участниками боевых действий. К сожалению, их тоже использовали в таких ситуациях. Есть ситуации, когда участник боевых действий обращается для получения земельного участка, а согласно нашим реестром, он уже воспользовался своим правом и не раз.

То есть, это была отработанная организованная система, в которой бесплатную приватизацию вывели в отдельный вид деятельности и сформировали под это в 2013 году специальный правовой статус", - добавил он.

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Экономическая правда