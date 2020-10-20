Экс-главе налоговой Верланову сообщили о подозрении

Заместителем Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю ГНС Сергей Верланов в злоупотреблении властью и служебным положением.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Его обвиняют в злоупотреблении властью, то есть умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам

Досудебным расследованием установлено, что Верланов незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Таким образом, бюджет недополучил эту сумму.

Сам Верланов называет дело против него "заказным".

"Считаю, что уголовное производство, которое расследует СБУ, - это очередная юридическая чушь по своей сути и имеет все признаки заказного", - заявил Верланов.

Также сообщается, что дело Верланова связано не с обвинениями в "скрутках", о чем сообщали медиа, а с оптимизацией налогов компанией "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Сначала главной темой дела против меня были так называемые "скрутки". Напомню, что после моего увольнения ... была Временная следственная комиссия. После того, как факт моей причастности к этому позорному явлению так и не был доказан, а наоборот - были фактически установлены мои успехи в борьбе со скрутками, в Службе безопасности было решено "раскручивать" другой эпизод.

Так, с августа в ведомстве начали активно заниматься якобы нарушениями во время частичной отмены доначислений по налоговой проверке компании "АрселорМиттал Кривой Рог", - рассказал Верланов.

"Насколько мне известно, по мнению следствия, Государственная налоговая служба во время моего руководства якобы неправомерно удовлетворила жалобы этого налогоплательщика, в результате чего якобы государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах", - добавил он.

По словам Верланова, вместе с ним подозрение может получить также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.

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Предыстория:

Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.

24 апреля 2020 года правительство уволило Верланова.

Верланов называл увольнение необоснованным "политическим решением".

Верланов рассказывал, что в мае СБУ проводила у него обыски.