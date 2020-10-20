В Киев приехала первая партия из двухсот белорусских автобусов, приобретенных в лизинг

Киев получил 50 автобусов производства белорусского завода МАЗ в рамках договора о финансовом лизинге. До конца года поступят еще 150 машин.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, новые автобусы уже вышли на маршруты в город. По информации ЭП, плановый выпуск "Киевпасстранса" увеличился на 20 автобусов. Остальные 30 машин, вероятно, заменят автобусы 2012 выпуска.

Новые маршруты общественного транспорта, вероятно, не будут открыты. Недавно КГГА завершила конкурс на маршруты, которые будут обслуживать в режиме маршрутного такси частные перевозчики.

Мэр напомнил, что за последнее время за средства налогоплательщиков столица закупила 139 троллейбусов, 65 трамваев и 107 новых автобусов.

Новые автобусы имеют низкий пол, специальные места в салоне для людей с инвалидностью, оборудованы системой видеонаблюдения и навигации, кондиционерами. Машины работают на дизельном топливе, соответствуют экологическому стандарту "Евро-5".

Из новых 200 автобусов 120 - длиной 12 метров и пассажировместимостью 106 человек. 80 автобусов - длиной 18,75 метров на 176 мест.

Общая сумма лизингового договора составляет 50,72 миллиона евро или около 1,67 миллиарда гривен. В сентябре "Киевпастранс" перечислил "Укргазбанку" авансовый платеж в размере 334,752 млн грн. В примечаниях к платежу указано, что эта сумма составляет 20% от общей.

Стоимость одного короткого 12-метрового автобуса составит 202 тысячи евро, а 18,75-метровой "гармошки" - 288 тысяч евро.

В 2019 году Мариуполь приобрел "короткие" автобусы МАЗ по 155 тысяч евро за штуку, а "длинные" - по 238 тысяч евро. Город тогда получил модели автобусов аналогичные киевским. В 2018 году Запорожье приобрело "короткие" МАЗы по 130 тысяч евро за штуку.

В модели 19-метрового автобуса "МАЗ-215", которую получил Киев, двигатель находится в передней части автобуса и занимает много места. По словам экспертов, в этой модели места для сидения в первом звене автобуса находятся на "подиумах", а пассажиры, которые заходят в двери, упираются в шкаф моторного отсека.

Подробнее о поставке автобусов читайте вскоре в статье на Экономической правде.

Александр Колесниченко, ЭП