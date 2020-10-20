В СБУ заявили, что не открывали дело против "Нафтогаза" после аудита
Служба безопасности Украины заявила, что не открывал производство против "Нафтогаза" после аудита, который выявил нарушения на более чем 200 мдрд гривен.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Радио Свобода".
"По результатам рассмотрения материалов ревизии указанного вами акционерного общества, направленных Государственной аудиторской службой в адрес СБ Украины следователями органов безопасности уголовные производства не регистрировались", - заявили в СБУ.
Напоминаем:
6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.
В тот же день на Facebook-странице Государственной аудиторской службы было опубликовано опровержение приведенной в публикации информации.
Позже финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил написал в колонке на Liga.net, что "последний шторм в СМИ о "потерях бюджета", якобы вызванные НАК Нафтогаз, оказался абсолютно искусственным".
Петер ван Дрил также прокомментировал приведенную в статье ЭП информацию и отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".
Позже в распоряжении ЭП оказалось письмо, в котором глава Государственной аудиторской службы Геннадий Плис направил премьер-министру Денису Шмыгалю результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года.
В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министра, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривен.
Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.
В то же время собеседник ЭП в правоохранительных органах заявил, что материалы засекретили только для того, чтобы депутаты не смогли получить доступ к документам.
В "Нафтогазе" заявили, что финансовая отчетность компании соответствует законодательству Украины и международным стандартам финансовой отчетности.
Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики для рассмотрения и принятия необходимого решения.
По факту деятельности против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, построенная на обвинениях в государственной измене.
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