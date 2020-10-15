Новости 15 октября: Зеленский отдает сельхозземли общинам, НБУ лишает страховые компании лицензий
О сельхозземлях. Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.
О страховых компаниях. Национальный банк принял решение об аннулировании всех лицензий шести страховым компаниям на основании поданных ими заявлений.
О "Сильпо". Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "Сильпо-Фуд" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и отменил налоговые уведомления-решения на 230 миллионов гривень.
О приватизации спиртзавода. Фонд госимущества провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД. Завод за 55,08 млн грн приватизировала компания "ЛВН ЛИМИТЕД".
Об отопительном сезоне. 63 производители тепла имеют задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.
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"Дочка" "Нафтогаза" может отдать 300 млн куб м "спорного" газа пулу фирм, с которыми еще недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими. (укр)
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