Новости 15 октября: Зеленский отдает сельхозземли общинам, НБУ лишает страховые компании лицензий

О сельхозземлях. Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

О страховых компаниях. Национальный банк принял решение об аннулировании всех лицензий шести страховым компаниям на основании поданных ими заявлений.

О "Сильпо". Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "Сильпо-Фуд" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и отменил налоговые уведомления-решения на 230 миллионов гривень.

О приватизации спиртзавода. Фонд госимущества провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД. Завод за 55,08 млн грн приватизировала компания "ЛВН ЛИМИТЕД".

Об отопительном сезоне. 63 производители тепла имеют задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

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Офисные площади как лишний балласт. Как изменились цены и спрос на коммерческую недвижимость?

Как кризис отразился на торговой и коммерческой недвижимости и каким будет будущее офисных работников. (укр)

Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

"Дочка" "Нафтогаза" может отдать 300 млн куб м "спорного" газа пулу фирм, с которыми еще недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими. (укр)