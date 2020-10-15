НБУ аннулировал лицензии 6 страховщикам

Национальный банк 11 сентября принял решение об аннулировании всех лицензий шести страховым компаниям на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщили у регулятора в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что лицензий лишились страховые компании "Гарант-Система", "Кремень", "В. И П.", "Ингруппы", " Страховые гарантии ", "Проксима ".

Кроме того, 9 октября было принято решение об аннулировании всех лицензий СК" Запад-Резерв " и 25 сентября 2020 года – СК "УКРФИНСТРАХ" на основании поданных заявлений.

Отвечая на вопрос агентства о причинах и последствии для страхового рынка аннулирования лицензий СК "Кремень", поскольку компания занимала лидирующие позиции по сбору премий, в НБУ отметили, что страховщик обратился в Национальный банк с заявлением об аннулировании всех его лицензий по собственному желанию.

Объемы страховых премий СК "Кремень" в 2019 году составили почти 1,5 млрд грн, в I квартале-2020 - 242 млн. грн. Однако компания практически не работала с физическими лицами (их доля в общем объеме премий в 2019 году составила лишь 0,25%).

Основным направлением деятельности СК "Кремень" было обслуживание юридических лиц и предоставления услуг по перестрахованию по добровольным видам страхования имущества, грузов и ответственности. Уровень выплат компании по этим видам в 2019 году составил 0,42%.

Как сообщалось, согласно данным Нацкомфинуслуг часть полученных валовых премий в 2018 году передали в перестрахование, в частности СК "Кремень" – валовые премии 2,223 млрд грн, передано перестраховщикам 2,121 млрд грн; СК "Проксима" - 2,094 млрд грн и 2,071 млрд грн соответственно, СК "Страховые гарантии" - 1,249 млрд грн и 1,226 млрд грн.