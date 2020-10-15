"Сильпо" не должна доплачивать налоговой 230 миллионов - решение суда

7 сентября Окружной админсуд. Киева удовлетворил иск ООО "Сильпо-Фуд" в Офис крупных налогоплательщиков ГНС и отменил налоговые уведомления-решения на 230 миллионов гривень.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы дела.

Суд среди прочего констатировал, что "контролирующим органом, вопреки требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины, не было доказано и представлено надлежащих доказательств о наличии установленных судами фактов, свидетельствующих об осведомленности налогоплательщика по неправомерному поведению контрагентов и слаженности действий между ними".

"Налоговая информация по контрагентам по цепи поставки не опровергает реальность хозяйственных операций между истцом и его контрагентами, поскольку ответственность касается каждого отдельного налогоплательщика и не может автоматически распространяться на третьих лиц, в том числе на его контрагентов", - говорится в решении Окружного админсуда . Киева от 07.09.2020.

По данным госреестра, бенефициаром ООО "Сильпо-Фуд" является Владимир Костельман - совладелец Fozzy Group (супермаркеты "Сильпо", "Фоззи", "Фора").