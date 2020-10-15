Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Президент Владимир Зеленский в четверг подписал указ о передаче земель сельхозназначения из государственной в коммунальную собственность.

Об этом он сообщил на форуме "Земля - народу" в Черниговской области, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он.

Зеленский отметил, что 26 октября 2020 года все новосозданные громады должны получить землю в коммунальную собственность, они смогут использовать средства от землепользования на свое развитие и благополучие.

"Мы возвращаем земли людям. Из центра – на места. Это логично и главное – это справедливо", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что законодательство Украины запрещает продажу земель коммунальной собственности. Это является гарантией того, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами на своей земле. Всего, по его словам, местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли.

"Это действительно исторический день. Это красноречивый, убедительный и лучший ответ всем, простите, лгунам и манипуляторам, бывшим некоторым президентам, премьер-министрам, бывшим адвокатам, действующим кумам, смелым блогерам, которые прячутся где-то в Испании, и "молодым прогрессивным реформаторам".

Все они в один голос кричали, что мы украли у украинцев землю. После сегодняшнего дня у них есть только два пути: или признать свою ошибку и извиниться за свою ложь, или замолчать и не мешать нам делать жизнь украинцев лучше", - заявил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что после местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, территориальным громадам передадут в собственность все земли сельскохозяйственного назначения, которые должны принадлежать ОТГ, но на сегодняшний день находятся в государственной собственности; это более 2 млн га земель.

В рамках децентрализации в сфере земельных отношений Госгеокадастр с 1 февраля 2018 года осуществляет передачу государственных сельхозземель в коммунальную собственность объединенных территориальных громад.

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