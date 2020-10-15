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Первый из объектов "Укрспирта" приватизировали за 55 миллионов

Четверг, 15 октября 2020, 11:30
 

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млнгрн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что на аукцион объект выставили со стартовой ценой 49,5 млн грн.

"Рост цены от стартовой удалось достичь благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов - которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой уже на этапе подачи заявок.

Компания-победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе. Вместе с тем, из-за защищенности информации о количестве участников аукциона до начала его проведения, участник предложил цену выше стартовой на более чем 5 млн грн для получения преимущества в случае возможной конкуренции в ходе торгов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета процесс приватизации Немировского МПД будет считаться официально завершенным.

По данным портала YouControl, основным видом деятельности ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" является дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков.

Также среди видов деятельности компании:

  • Производство масла и животных жиров
  • Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
  • Производство пищевых продуктов, не отнесенных к другим группировкам
  • Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
  • Производство химической продукции
  • Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
  • Оптовая торговля напитками.

Согласно реестру, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров - Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

Экономическая правда

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