Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

Дочка “Нафтогаза" может отдать 300 млн кубов "спорного" газа пулу фирм, с которыми еще недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.(укр)

Гучна історія, яка почалась ще наприкінці дев’яностих, найближчим часом може завершитись мільярдними збитками для державного "Укртрансгазу".

На кону – 305 млн кубів "спірного" газу, який за поточними цінами коштує майже 2 млрд гривень. І це напередодні опалювального сезону, під час якого паливо зазвичай дорожчає.

Протягом 20 років приватні компанії безуспішно намагалися стягнути зазначений обсяг газу, справа навіть доходила до Виконавчої служби, однак на останньому етапі все зривалося.

Утім, вже найближчим часом в цьому питанні буде поставлена крапка: за даними ЕП, наразі сторони готують "мирову" угоду, яка вже проходить процес узгодження у кабінетах "Нафтогазу".

Переможцями з цієї історії, судячи з усього, вийдуть приватні фірми, які попереднє керівництво "Укртрансгазу" і особисто голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв донедавна називали "шахрайськими", а їхні вимоги – незаконними.

Чому представники НАКу раптово змінили свою позицію і вирішили поспіхом повернути газ незрозумілим компаніям, хто за ними стоїть та на чиї плечі ляжуть збитки?

Спір довжиною в 20 років

Наприкінці 1999 року маловідома ЗАТ "Укренергозбут", яка була зареєстрована в жовтні 1998 року, передала державному підприємству "Укртрансгаз" ("УТГ") 418 млн кубів газу. Паливо остання мала поставити споживачам, яких вкаже "Укренергозбут".

Проте, як свідчать дані судового реєстру, держкомпанія виконала свої зобов’язання не в повному обсязі – в газотранспортній системі залишилось 305 млн кубів блакитного палива щодо яких сторони почали судовий процес, який у підсумку затягнеться на 20 років.

Влітку 2000 року Арбітражний суд Києва визнав, що газ належить "Укренергозбуту" і зобов'язав оператора поставити його споживачам. Держкомпанія з цим не погодилась і рішення оскаржила. Суперечка перейшла в судову площину і зникла з публічного простору на сім років.

У 2007 році "Укренергозбут" добився відкриття виконавчого провадження і за логікою мав би розпочати активні дії зі стягування газу. Однак нічим конкретним ці дії знову не завершились, оскільки на балансі "УТГ", за твердженнями представників державної компанії, не було ніяких 300 млн кубів газу "Укренергозбуту". А віддати чужий газ "Укртрансгаз" не міг.

Історія вийшла на новий рівень в 2019 році, коли в конфлікті з’явилась третя сторона – ТОВ "ФК "Фін-інвест", яка викупила в "Укренергозбуту" право на отримання 305 млн кубів газу. За даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, "Фін-інвест" була зареєстрована 7 грудня 2018 року зі статутним капіталом 5,05 млн гривень.

На початку січня 2020 року компанія отримала ухвалу, якою було змінено спосіб виконання рішення суду: із зобов’язання поставити газ (якого фізично не існувало - Ред.) на стягнення його еквіваленту у розмірі 2,3 млрд грн. Тоді в "Укртрансгазі" спільні дії "Укренергозбуту" та "Фін-інвест" назвали "такими, що можуть мати ознаки шахрайства".

Тимчасом приватна фірма пішла далі: спільними зусиллями вони домоглися арешту рахунків "Укртрансгазу" та списання з них 226 млн гривень, чим суттєво посилили свою позицію.

Вже 12 березня рахунки "УТГ" були розблоковані, але майже чверть мільярда гривень "Укртрансгазу" так ніхто й не повернув. Держкомпанія запевнила, що "докладе максимум зусиль для повернення незаконно списаних коштів".

Що відбувалося далі? В публічному доступі інформація про це відсутня.

За даними ЕП, останні шість місяців сторони займалися підготовкою "мирової" угоди, через яку "УТГ" вже найближчим часом може втратити газу на 2 млрд гривень. І напередодні її ймовірного затвердження, важливо нагадати минулорічну позицію "Укртрансгазу" щодо спірного газу.

На той час вона здавалася зрозумілою та логічною: держкомпанія усіма силами намагалася довести, що по той бік "шахраї", їхні вимоги "незаконні" і про будь яку-компенсацію мова йти не може.

Минуле забудеться

Коли конфлікт почав набирати обертів і з’явилась реальна загроза втратити 300 млн кубів газу або їх грошовий еквівалент, керівництво "Укртрансгазу" вийшло у публічну площину.

На початку 2020 року кожна друга новина на сайті компанії була присвячена "незаконним діям шахраїв, які хочуть заволодіти коштами та майном компанії".

"Укртрансгаз" по черзі звернувся за підтримкою до НАБУ, ДБР, РНБО та Міністерства юстиції.

Публічно за "дочку" вступився і Андрій Коболєв, який вперше озвучив прізвище бенефіціара всієї цієї історії – бізнесмена Костянтина Жеваго.

"Там є проблемний розбаланс з групою Жеваго. Через який, між іншим, всі рахунки арештовані і компанія, що одержала, з нашої точки зору, несправедливе і незаконне рішення, намагається списати з рахунків "Укртрансгазу" десятки мільйонів гривень", - заявив Коболєв.

До чого тут Жеваго? Згадана раніше "Укренергозбут" фігурувала в кількох кримінальних справах Генеральної прокуратури, пов'язаних з виведенням коштів рефінансу з банку "Фінанси і кредит", який належав Костянтину Жеваго.

Сам бізнесмен наразі знаходиться в розшуку через підозру у розкраданні 2,5 млрд гривень і перебуває поза межами України. Чи можливо в таких умовах дистанційно вирішити на свою користь конфлікт, який тягнеться з кінця 90-х? Повірити в це важко.

За даними ЕП, до останнього за безуспішними спробами стягнути спірний газ дійсно стояли структури Костянтина Жеваго, однак нещодавно ситуація змінилася. Співрозмовники ЕП в "Нафтогазі" розповіли, що приватній фірмі вдалося зрушити ситуацію з місця не без допомоги київського бізнесмена Ігоря Воронова.

Останній добре розуміється в газових питаннях – раніше він був співвласником компанії "Укргазвидобуток". В 2012 році частку Воронова викупив "Смарт-холдинг" Вадима Новинського.

Крім того, на початку 2019 року ЗМІ повідомляли, що фірми до яких Ігор Воронов мав пряме відношення на позаконкурсній основі отримали ліцензії на розробку газових родовищ.

Якою була роль і конкретний інтерес бізнесмена в цьому питанні – можна лише здогадуватись, однак починаючи з літа поточного року прогрес щодо "спірного" газу очевидний.

Мінус 2 мільярди за 3 кроки

Помітні зрушення почалися після звільнення 5 серпня з посади голови "Укртрансгазу" Сергія Олексієнка, якого тимчасово замінив Сергій Перелома.

На цьому етапі в гру вступила ще одна маловідома компанія – ТОВ "Профі газ" (зареєстрована в жовтні 2018 року), якій "Укренергозбут" також відступив права вимоги, автоматично зробивши її стороною справи.

В кінці вересня на ім’я Андрія Коболєва був направлений лист за підписом Сергія Переломи з пропозицією розглянути на загальних зборах акціонерів "УТГ" питання укладення мирової угоди між "Укртрансгазом", "Укренергозбутом", "Фін-інвест" та "Профі газ".

Також в документі керівництво "Укртрансгазу" просить НАК "Нафтогаз" оформити договір позики на 300 млн кубів газу.

В проєкті угоди, який є в розпорядженні ЕП, прописаний чіткий алгоритм передачі газу та повернення коштів, хоча раніше "Укртрансгаз" неодноразово називав це списання неправомірним.

Спочатку підписану сторонами угоду повинен затвердити суд. Після цього компанії діятимуть наступним чином.

Перший крок – протягом 5 днів з моменту набрання мировою угодою законної сили "Фін-інвест" має повернути "Укртрансгазу" частину списаних коштів – 20,5 млн гривень, а УТГ одночасно передасть компанії 30,5 млн кубів газу.

Другий – після виконання першого пункту "Фін-інвест" протягом 10 днів повинен перерахувати держкомпанії ще 80 млн гривень, взамін чого отримає 107 млн кубів газу.

І останній – ще 10 днів фінкомпанія має на здійснення третього траншу розміром 125,5 млн гривень. Одночасно "Укртрансгаз" передає останні 166,543 млн кубів газу. Всі кошти мають бути перераховані на рахунок "УТГ" в "Укргазбанку".

На цьому, судячи з усього, і завершиться 20-річний спір між компаніями: вчорашні "шахраї" отримають 305 млн кубів газу, яких начебто не існувало, а взамін повернуть незаконно списані 226 млн гривень.

ЕП звернулася до прес-служби "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" з проханням розповісти, що відбувається з цією справою і чому вона зникла з публічного простору. На момент публікації редакція не отримала відповіді на свій запит.

Без відповідей залишаються ключові питання: чому "Укртрансгаз" різко змінив свою позицію і вирішив повернути "спірний" газ "вчорашнім шахраям", який ресурс планується віддати, чому про "мирову" не було повідомлено публічно та на чиї плечі ляжуть збитки від цієї угоди?