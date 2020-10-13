Новости 13 октября: полмиллиона безработных, кафе до 22:00, снова об аудите "Нафтогаза"

О безработных. С начала карантина (с 12 марта по 9 октября) статус безработного получили 525 тысяч украинцев - это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об ОТГ. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно разграничения бюджетов районов и бюджетов территориальных громад

О "Нафтогазе". Офис крупных налогоплательщиков ГФС засекретил результаты аудита "Нафтогаза", поскольку материалы ревизии деятельности компании являются данными досудебного расследования.

О прогнозе ВВП. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе.

О работе заведений. Кабмин из-за резкой вспышки заболеваемости коронавирусом запретил работу ресторанов, кафе и других заведений общественного питания после 22:00.

Налоговые льготы и скидки для граждан: может получить средства и как воспользоваться правом

Ежегодно государство возвращает гражданам сотни миллионов гривень налоговых отчислений физлицам. Кто может получить средства и как воспользоваться своим правом? (укр)