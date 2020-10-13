С начала карантина статус безработного получили более полумиллиона человек – Центр занятости

С начала карантина (с 12 марта по 9 октября) статус безработного получили 525 тысяч украинцев - это на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости в ответ на запрос "Радио Свобода".

Отмечается, что по состоянию на 12 октября официально зарегистрировано 427 тысяч безработных - это на 59% (159 тысяч) больше, чем на эту же дату 2019 года.

"Наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и Киеве (в 1,8-2,8 раза). При этом в Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%", - заявили в центре.

При этом, за период с 12 марта по 9 октября при содействии Центра занятости 342 тысячи украинцев нашли работу.

По состоянию на 12 октября в базе госслужбы занятости зарегистрировано 67 тысяч вакансий - на 34% меньше, чем на эту же дату прошлого года.

"По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шесть безработных (на соответствующую дату прошлого года - 3 человека)", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года вырос на 1,3 п.п. - до 9,9% с 8,6% в первом квартале.

С начала действия карантина статус безработного получили 444,4 тысячи украинцев, в общем на 31 августа количество безработных составляло 477,7 тысяч раждан - это на 73% больше, чем по состоянию на эту же дату прошлого года.

До 3,1 млн украинцев или 17% от рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Национальный банк ожидает, что уровень безработицы в 2020 году достигнет 10%, а не 9,5%, которые НБУ прогнозировал в апреле.